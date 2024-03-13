Доминик Тим проиграл 295-й ракетке мира на старте грунтового челленджера в Венгрии

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим неудачно стартовал на грунтовом турнире серии «челленджер» в Секешфехерваре (Венгрия).

В матче первого круга Тим (1) со счётом 3:6, 4:6 проиграл 295-й ракетке мира 24-летнему поляку Даниэлю Михальски (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 52 минуты. Тим два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Михальски ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В данный момент Тим занимает 91-ю позицию в рейтинге ATP. Для Михальски победа над Домиником стала первой в карьере над игроком из топ-100 мирового рейтинга.