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Эмма Наварро спустя 23 года повторила достижение Серены Уильямс в Индиан-Уэллсе

Эмма Наварро спустя 23 года повторила достижение Серены Уильямс в Индиан-Уэллсе
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23-я ракетка мира, 22-летняя Эмма Наварро стала первой с 2001 года американской теннисисткой, которой удалось одержать победу над игроком из топ-2 рейтинга WTA на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

В 2001 году этого добилась Серена Уильямс (23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира). Тогда Серена обыграла Линдсей Дэвенпорт в четвертьфинале.

Напомним, в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Наварро со счётом 6:3, 3:6, 6:2 одолела двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Для Эммы это первая в карьере победа над игроком топ-5 рейтинга WTA.

Следующей соперницей Наварро в Индиан-Уэллсе станет победительница матча Диан Парри (Франция) — Мария Саккари (Греция, 9).

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