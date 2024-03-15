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Алькарас — о нашествии пчёл: они летели ко мне, путались в волосах. Это было безумие

Алькарас — о нашествии пчёл: они летели ко мне, путались в волосах. Это было безумие
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о нашествии пчёл во время победного матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) с немцем Александром Зверевым.

«Это самый необычный матч в моей карьере. Никогда ничего подобного со мной не случалось. Конечно, я запомню эту игру. Думаю, всем эта ситуация показалась забавной.

Я выиграл первое очко в третьем гейме первого сета и был готов подавать. Я увидел вокруг несколько пчёл, но думал, что их немного. А потом я взглянул на небо, и их там были тысячи. Они летели ко мне, путались в моих волосах. Это было безумие. Одна из пчёл напала на меня. Я хотел спастись от них, начал убегать. Да, я немного боюсь пчёл», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 марта 2024, пятница. 01:15 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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