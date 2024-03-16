«Сумасшедшая ситуация». Даниил Медведев отреагировал на нашествие пчёл в Индиан-Уэллсе

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отреагировал на то, что четвертьфинальный матч между Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) прерывался из-за нашествия пчёл.

«Я немного побаиваюсь насекомых, если честно. Когда летает пчела, все стараются не двигаться. Обычно пчёлы не кусаются. Я сижу спокойно около пяти секунд, а потом прогоняю её. На их месте я бы, наверное, убежал с корта. Это сумасшедшая ситуация. Не думаю, что такое когда-либо случалось в теннисе.

Когда увидел это по телевизору, подумал: «Ух ты, ладно, посмотрим, как это будет развиваться». Потом, через 10 минут, я увидел, как Саша (Зверев) заходит в раздевалку. Видимо, всё прошло не очень хорошо. Да, это невероятно. Я не думаю, что это когда-нибудь может повториться», — сказал Медведев на пресс-конференции.