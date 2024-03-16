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Вавринка раскритиковал руководство ТБШ за предложенный вариант развития тенниса

Вавринка раскритиковал руководство ТБШ за предложенный вариант развития тенниса
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Экс-третья ракетка мира Стэн Вавринка считает, что в проекте развития тенниса, которую предложило руководство нескольких турниров «Большого шлема», нет ничего хорошего.

«Они хотят получить больше власти себе и устранить ATP и WTA. Стремятся сохранить турниры „Мастерс“ и положить конец турнирам категории 500 и 250. Почему никто не считает их сумасшедшими? В этом проекте нет ничего хорошего для всех — только для них. В их отчётах нет прозрачности и объяснений, они не заботятся о будущем тенниса, не желают работать ради игроков и молодёжи, а хотят отрезать себе кусок побольше», — приводит слова Вавринки Lequipe.

Отметим, что сам Вавринка недавно снялся с «Мастерса» в Майами (США), который пройдёт с 20 по 31 марта. На турнире той же категории в Индиан-Уэллсе, он не смог пройти дальше первого круга.

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