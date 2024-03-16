Журналист Вертхейм: Джокович работает над проведением матча всех звёзд тенниса в 2025 году

Американский спортивный журналист Джон Вертхейм сообщил, что первая ракетка мира и чемпион 24-х турниров «Большого шлема» из Сербии Новак Джокович работает над организацией и проведением матча всех звёзд тенниса в 2025 году.

«Все хотят провести матч всех звёзд тенниса. Соревнования в мастерстве, где примут участие и мужчины, и женщины, чтобы прославить этот вид спорт. Вы знаете, какое может быть самое подходящее время для этого? Прямо перед Индиан-Уэллсом. Все счастливы, все приезжают в Южную Калифорнию.

Я слышал, что Новак действительно заинтересован в этом. Это не просто: «Эй, нам нужно провести матч всех звёзд!» Мне показывали логотип, сейчас ищут место проведения. Это будет в Лос-Анджелесе.

Новак всегда ищет способы привлечь игроков, это довольно традиционная идея, но и хороший бизнес-план. Кто бы не хотел увидеть, как подаёт Кори Гауфф, устроить соревнование на скорость или на мощь подачи? Это не просто какая-то причудливая идея, он действительно работает над этим. Ожидаем этого уже в 2025 году», — приводит слова Вертхейма портал TennisUpToDate.