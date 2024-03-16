Чесноков рассказал, какой матч турнира в Индиан-Уэллсе не пропустит

Российский теннисист Андрей Чесноков заявил, что матч Карлоса Алькараса и Янника Синнера — это настоящая битва и его он точно не пропустит.

«Встреча Алькараса и Синнера – это матч, который я не пропущу. В прошлом году они уже встречались в Индиан-Уэллсе, и тогда победил Алькарас. А затем в Майами сильнее был уже Синнер.

Оба сейчас показывают очень хороший теннис. Янник в этом сезоне не проиграл ещё ни одного матча, а Карлос очень здорово играет в Индиан-Уэллсе. Просто сносит всех. Так что у них будет настоящая битва», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Отметим, что действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является вторая ракетка мира Алькарас. Ранее он заявлял, что приехал на соревнования, чтобы защищать титул.

Сейчас Синнер является третьей ракеткой мира, и он также говорил, что готов к битве с Алькарасом за то, чтобы сместить его в мировом рейтинге.