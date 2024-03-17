Маттео Берриттини обыграл Атмана и вышел в полуфинал «челленджера» в Финиксе

Бывшая шестая ракетка мира и финалист Уимблдона Маттео Берреттини вышел в полуфинал турнира серии «челлинджер» в Финиксе. Он обыграл 136-ю ракетку мира Теренса Атмана со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).

Отметим, это первый полуфинал для итальянского теннисиста после травмы. Он подвернул лодыжку на Открытом чемпионате США и не смог продолжить борьбу, снявшись с матча и турнира в целом.

В полуфинале Берреттини встретится с австралийцем Александром Вукичем (7). Этот турнир итальянец проводит в обход стандартных от теннисиста требований, по уайлд-кард.

Турнир продлится до 18 марта. Следующим состязанием для Маттео Берреттини станет турнир ATP-250 в Марракеше (Марокко), который пройдёт с 1 по 7 апреля.