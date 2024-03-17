Во второй раз в истории в матче за титул в Индиан-Уэллсе сыграют финалисты прошлого года

Сегодня, 17 марта, россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас пробились в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Это лишь второй случай в истории турнира, когда в матче за титул сыграют два прошлогодних финалиста.

Ранее это произошло в 2014-2015 годах, когда два раза подряд в финале играли швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович. Оба матча выиграл сербский теннисист (в 2014-м — 3:6, 6:3, 7:6 (7:3); в 2015-м — 6:3, 6:7 (5:7), 6:2).

Напомним, в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл в трёх сетах 17-го номера мирового рейтинга Томми Пола из США — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Алькарас в своём матче одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером — 1:6, 6:3, 6:2. Отметим, что испанец прервал победную серию Синнера из 16 побед подряд.

Действующий победителем турнира является Алькарас, в финале турнира в 2023 году он переиграл Медведева со счётом 6:3, 6:2.