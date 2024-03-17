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Тарпищев прокомментировал выход Медведева в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Тарпищев прокомментировал выход Медведева в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выходе Даниила Медведева в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Первый сет Медведев сыграл неудачно — статистические показатели были у него нехорошие: на приёме второй подачи он явно не справлялся. Пол продемонстрировал в этот отрезок очень быстрый теннис. Даня реально не успевал — ему пришлось очень долго раскачивать Пола.

Во втором сете Даня обрёл себя. Стал комбинировать, а Пол подсел. Ряд ошибок и расслабление не позволило Медведеву выиграть уверено второй сет. Уже в третьем сете было явное преимущество у нашего спортсмена. С середины игры инициатива перешла к Дане. Он сумел навязать Полу свою игру в длинных розыгрышах. У Пола не осталось аргументов — Медведев заслужено победил 6:2 в решающем сете», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в финале Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который в своём полуфинале одолел Янника Синнера.

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