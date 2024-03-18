Дядя Надаля сравнил противостояние Рафы и Федерера с соперничеством Месси и Роналду

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, сравнил противостояние своего племянника и швейцарца Роджера Федерера с соперничеством Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Их противостояние (между Месси и Роналду) можно сравнивать с соперничеством Надаля и Федерера, только Рафа способен делать то же самое, что и Федерер, а Криштиану не может делать то, что делает Месси.

Эти противостояния сопоставимы по продолжительности. Однако между Месси и Криштиану больше различий, чем между Рафаэлем и Роджером. Если Криштиану — действительно отличный футболист, то Месси, на мой взгляд, просто ни с кем не сравнится.

Федерер — невероятный игрок. Его достижения поражают. То, что он делал на теннисном корте, я не видел ни у кого другого. Можно сказать, что Федерер в этом плане похож Месси. У Рафаэля другого рода, но тоже очень высокий талант. Он, наверное, тот игрок, кто лучше всех бьёт из не самой лучшей позиции.

Это правда, у моего племянника нет того технического совершенства или элегантности, которые есть у Федерера, но, повторюсь, Рафаэль делает то же самое, что и Федерер, а вот Криштиану не может делать то, что делает Месси.

Криштиану, безусловно, очень хорош, но он не владеем таким же дриблингом, как Месси на протяжении всей своей карьеры. В случае с моим племянником всё иначе: он без проблем повторит любой удар Федерера.

Мы живём в мире, где очень сложно рассказать людям правду. Разочарование происходит от недостатка внутренней силы, чрезмерного стремления к непосредственности, нежелания смотреть правде в глаза и, конечно, от завышенной самооценки.

Месси уступил пять «Золотых мячей» Роналду. У лучших в истории тоже бывают неудачи, но разница в том, что это разочарование не помешало Месси двигаться вперёд», — сказал Тони Надаль в эфире Super Deportivo Radio.