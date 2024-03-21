Алькарас: после победы в Индиан-Уэллсе стал более спокойным и вновь наслаждаюсь игрой

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о влиянии его победы на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) на его состояние.

«Сейчас я стал более спокойным. Не думаю о том, что не выиграл титул, после Уимблдона или чего-то ещё. Самым лучшим в победе на турнире в Индиан-Уэллсе был не трофей, а то, что я вновь наслаждался игрой на корте. Я показал свой лучший уровень, с чем прежде были проблемы», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Алькарас выступит на турнире серии «Мастерс» в Майами (США), который проходит с 20 по 31 марта. Испанский теннисист начнёт свой путь на соревнованиях со второго круга, где сыграет с победителем противостояния Александар Вукич (Австралия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).