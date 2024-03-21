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Виландер: Алькарасу нужно научиться побеждать в худшие моменты

Виландер: Алькарасу нужно научиться побеждать в худшие моменты
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Бывший шведский теннисист, экс первая ракетка мира в одиночном разряде Матс Виландер высказался о второй ракетке мира испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.

«Думаю, что на Алькараса оказывалось больше давление после его первой победы на Открытом чемпионате США пару лет назад. Победа на Уимблдоне ощущалась иначе. Думаю, победа на двух разных покрытиях узаконила нахождение Карлоса на вершине рейтинга. Он стал чувствовать себя легче, свободнее.

К тому же не стоит забывать, что он всё ещё ищет свою игру. Карлосу стоит стремиться к тому, чтобы становиться лучше каждый день. Нужно научиться побеждать не только тогда, когда он в лучшей форме, но и худшие моменты. В США он снова начал наслаждаться игрой, и это приятно видеть», — приводит слова Видандера Eurosport.

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