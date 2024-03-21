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«Есть ещё порох в пороховницах». Маррей оставил послание после победы над Берреттини

«Есть ещё порох в пороховницах». Маррей оставил послание после победы над Берреттини
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей оставил красноречивое послание на телекамере после победы над финалистом Уимблдона, 27-летним итальянцем Маттео Берреттини в первом круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Есть ещё порох в пороховницах», — написал 36-летний британец.

Напомним, на старте престижных соревнований в Майами Маррей обыграл Берреттини (нынешняя 142-я ракетка мира) со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продлилась почти три часа. Стоит отметить, что в концовке матча Маттео едва не потерял сознание на своей подаче.

Следующим соперником Маррея на турнире в Майами станет 24-летний аргентинец Томас Мартин Этчеверри (29).

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