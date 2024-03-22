Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Старт игрового дня в Майами откладывается из-за сильного дождя

Старт игрового дня в Майами откладывается из-за сильного дождя
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы турнира серии «Мастерс» и турнира WTA-1000 в Майами (США) вынуждены отложить старт четвёртого игрового дня из-за сильного дождя. По последней информации, матчи начнутся не ранее 20:00 мск (13:00 по местному времени).

Напомним, турнир в Майами не располагает кортами с крышами, поэтому соревнования сильно зависят от погодных условий. При этом, судя по прогнозам, дождливая погода в городе может сохраняться весь день.

Отметим, что сегодня, 22 марта в Майами должны пройти такие матчи, как:

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Томаш Махач (Чехия);
Паула Бадоса (Испания) – Арина Соболенко (Беларусь, 2);
Анастасия Павлюченкова (Россия, 21) – Шелби Роджерс (США);
Дарья Касаткина (Россия, 10) – Клэр Лю (США, Q).

Материалы по теме
Рублёв рвётся в третий круг Майами! Также бьются Медведев, Павлюченкова, Касаткина. LIVE!
Live
Рублёв рвётся в третий круг Майами! Также бьются Медведев, Павлюченкова, Касаткина. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android