Старт игрового дня в Майами откладывается из-за сильного дождя

Организаторы турнира серии «Мастерс» и турнира WTA-1000 в Майами (США) вынуждены отложить старт четвёртого игрового дня из-за сильного дождя. По последней информации, матчи начнутся не ранее 20:00 мск (13:00 по местному времени).

Напомним, турнир в Майами не располагает кортами с крышами, поэтому соревнования сильно зависят от погодных условий. При этом, судя по прогнозам, дождливая погода в городе может сохраняться весь день.

Отметим, что сегодня, 22 марта в Майами должны пройти такие матчи, как:

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Томаш Махач (Чехия);

Паула Бадоса (Испания) – Арина Соболенко (Беларусь, 2);

Анастасия Павлюченкова (Россия, 21) – Шелби Роджерс (США);

Дарья Касаткина (Россия, 10) – Клэр Лю (США, Q).