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Матчи мужского «Мастерса» и женского WTA-1000 в Майами прерваны из-за дождя

Матчи второго круга одиночных теннисных турниров в американском Майами — мужского категории «Мастерс» и женского категории WTA-1000 — прерваны из-за возобновившегося сильного дождя. Ранее по погодным условиям было задержано начало текущего игрового дня.

В настоящий момент прерваны три матча мужского турнира и четыре женского:

Энди Маррей (Великобритания, 62) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — 3:3;

Андреа Вавассори (Италия, 148) — Янник Синнер (Италия, 3) — 2:3, 40:40 на подаче Ваввассори;

Денис Шаповалов (Канада, 126) — Стефанос Циципас (Греция, 11) — 2:1 на подаче Шаповалова;

Ясмине Паолини (Италия, 14) — Кэти Волынец (США, 121) — 7:6 (10:8), 4:5 на подаче Паолини;

Слоан Стивенс (США, 41) — Сорана Кырстя (Румыния, 24) — 2:5 на подаче Стивенс;

Дарья Касаткина (Россия, 11) — Клэр Лю (США, 114) — 2:0, 40:40 на подаче Лю;

Каролин Гарсия (Франция, 27) — Виктория Томова (Болгария, 73) — 3:0 на подаче Томовой.