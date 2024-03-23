Махач: просил Меншика предоставить мне информацию о том, как он победил Рублёва в Дохе

Чешский теннисист Томаш Махач, 60-я ракетка мира, прокомментировал свою победу над шестой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым во втором круге «Мастерса» в Майами (США). Встреча спортсменов завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

«Я просил Якуба Меншика предоставить мне информацию о том, как он победил Рублёва на турнире в Дохе. Ему 18 лет, он хорошо играет, поэтому мы все стараемся. Это доказывает, что мы можем обыгрывать топовых игроков.

Сейчас, после долгого дня, сложно испытывать эмоции. Я сыграл очень хорошо и рад победе», — приводит слова Махача пресс-служба ATP.

Напомним, Якуб Меншик, действующая 70-я ракетка мира из Чехии, обыграл Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира в Дохе. Затем россиянин проигрывал на соревнованиях ещё двум чешским спортсменам: Иржи Легечке и Томашу Махачу.