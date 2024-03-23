Уго Умбер рассказал о причинах неудачного выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Французский теннисист Уго Умбер, 15-я ракетка мира, рассказал о причинах своего неудачного выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). На прошедшем турнире спортсмен дошёл до третьего круга, где в двух сетах проиграл американцу Томми Полу.

«В Майами выгляжу свежее? Да, но было трудно, я играю много турниров подряд. В Индиан-Уэллсе сказалась смена часовых поясов, были проблемы в теле. Не всегда чувствовал, что готов играть. Но после проигрыша у меня появилось десять дней на себя, поскольку «Мастерсы» теперь идут две недели. Я воспользовался возможностью отдохнуть и вернуться в форму. Потому что я играю, и это хорошо, но я не мог делать физические упражнения, особенно на ноги, а это необходимо. Теперь чувствую себя лучше, зарядился энергией.

Новая ли проблема с формой из-за того, что играю много матчей подряд? Да. Но лучше так, это хороший знак. Я знал, что в Индиан-Уэллсе может быть сложно. И покрытие там медленное, нужна хорошая физическая подготовка. Но я не переживаю. Третий круг — это не так уж плохо», — приводит слова Умбера L'Équipe.