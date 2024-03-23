Турнирную сетку Уимблдона для участников на колясках увеличили в два раза

Организаторы теннисного турнира в Уимблдоне увеличили сетку участников на колясках в связи с тем, что это направление турнира набирает всё большую популярность. Об этом сообщает пресс-служба Уимблдона.

Теперь в одиночном разряде будет 16 участников вместо восьми, а в парном восемь вместо четырёх. Увеличение размера жеребьёвки означает, что соревнования по теннису на колясках начнутся на день раньше, во вторник, 9 июля. Направление для людей с ограниченными возможностями на турнире появилось в 2004 году.

Напомним, Уимблдон пройдёт с 1 по 14 июля 2024 года. Этот теннисный турнир проводится с 1877 года. В прошлом году стал победителем Уимблдона среди мужчин испанец и вторая ракетка мира Карлос Алькарас и Маркета Вондроушова среди женщин.

Помимо этих изменений прес-служба организации также рассказала, что на квалификационных соревнованиях вместительность зала будет увеличена от 3000 до 3500 человек.