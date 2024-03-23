Чжу Линь снялась с «тысячника» в Майями и пропустила Джессику Пегулу в третий круг
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Сегодня, 22 марта, завершился матч второго круга «тысячника» в Майами (США) между китаянкой Чжу Линь и американской теннисисткой Джессикой Пегулой (5). В связи со снятием китаянки с турнира, Пегула одержала победу — 6:4, 4:1.
Матч продолжался 1 час 11 минут. Линь приняла решение приостановить участие в турнире после консультации с врачом. К моменту уже сыгранного времени на счету китаянки было три двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из трёх. Пегула смогла сделать пять подач навылет и реализовать три брейк-пойнта из семи. Двойная ошибка у американки была одна.
Майами (ж). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 21:20 МСК
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|4
Джессика Пегула
Д. Пегула
В следующем круге Пегула встретится с Лейлой Фернандес (31) из Швейцарии.
Напомним, турнир будет проходить до 31 марта, а призовой фонд составит почти $9 млн. долларов.
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