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Чжу Линь снялась с «тысячника» в Майями и пропустила Джессику Пегулу в третий круг

Чжу Линь снялась с «тысячника» в Майями и пропустила Джессику Пегулу в третий круг
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Сегодня, 22 марта, завершился матч второго круга «тысячника» в Майами (США) между китаянкой Чжу Линь и американской теннисисткой Джессикой Пегулой (5). В связи со снятием китаянки с турнира, Пегула одержала победу — 6:4, 4:1.

Матч продолжался 1 час 11 минут. Линь приняла решение приостановить участие в турнире после консультации с врачом. К моменту уже сыгранного времени на счету китаянки было три двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из трёх. Пегула смогла сделать пять подач навылет и реализовать три брейк-пойнта из семи. Двойная ошибка у американки была одна.

Майами (ж). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 21:20 МСК
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
4 		1
6 		4
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

В следующем круге Пегула встретится с Лейлой Фернандес (31) из Швейцарии.

Напомним, турнир будет проходить до 31 марта, а призовой фонд составит почти $9 млн. долларов.

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