Чжу Линь снялась с «тысячника» в Майями и пропустила Джессику Пегулу в третий круг

Сегодня, 22 марта, завершился матч второго круга «тысячника» в Майами (США) между китаянкой Чжу Линь и американской теннисисткой Джессикой Пегулой (5). В связи со снятием китаянки с турнира, Пегула одержала победу — 6:4, 4:1.

Матч продолжался 1 час 11 минут. Линь приняла решение приостановить участие в турнире после консультации с врачом. К моменту уже сыгранного времени на счету китаянки было три двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из трёх. Пегула смогла сделать пять подач навылет и реализовать три брейк-пойнта из семи. Двойная ошибка у американки была одна.

В следующем круге Пегула встретится с Лейлой Фернандес (31) из Швейцарии.

Напомним, турнир будет проходить до 31 марта, а призовой фонд составит почти $9 млн. долларов.