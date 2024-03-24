Свёнтек — о матче с Носковой: было бы здорово, если бы WTA всё-таки проводила жеребьёвку

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о предстоящем матче с чешкой Линдой Носковой на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

«Да, это будет наш третий матч в этом сезоне, так что будет довольно интересно. Было бы здорово, если бы WTA всё-таки проводила жеребьёвку, чтобы нам не было скучно. Я шучу (улыбается).

Играть против неё непросто, как вы могли убедиться в Австралии. Я собираюсь сосредоточиться на себе и понять, что я сделала не так тогда, что у меня получалось в нашей последней встрече, и использовать эти знания, чтобы играть уверенно и эффективно.

Посмотрим. Это будет всего лишь мой второй игровой день здесь, так что я не буду напрягаться», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, теннисистки уже дважды встречались в очном матче в этом сезоне. В первый раз на Открытом чемпионате Австралии волевую победу одержала Носкова (3:6, 6:3, 6:4), на турнире в Индиан-Уэллсе две недели назад победу праздновала Свёнтек (6:4, 6:0).