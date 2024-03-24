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Эшли Барти посетила третий этап Формулы-1 в Австралии

Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти посетила третий этап Формулы-1 в Австралии.

Бывшая теннисистка поделилась фотографиями в социальных сетях. На одном из снимков Барти стоит с восьмикратным победителем гонок Формулы-1 пилотом «Ред Булл» Даниэлем Риккардо.

Фото: личный архив эшли барти

Фото: личный архив эшли барти

Напомним, победителем Гран-при Австралии стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым финишировал напарник испанца Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Стартовавший с поула пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сошёл из-за проблем с тормозами. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сошёл из-за поломки двигателя. Джордж Расселл («Мерседес») разбил машину под финиш гонки.

Барти завершила карьеру в марте 2022 года. Австралийка за свою карьеру одержала 305 побед и потерпела 102 поражения в одиночном разряде, а в парном разряде у неё 200 побед и 64 проигрыша. В общей сложности она провела на вершине рейтинга 121 неделю.