Свёнтек — о победе над Носковой: чувствую себя аутсайдером сегодня

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о победе над чешкой Линдой Носковой на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:4.

«Я чувствую себя аутсайдером сегодня. Носкова действительно талантлива и хорошо пользуется этим в подобных матчах. Она сыграла так, что я поверила в то, что могу проиграть. С другой стороны, у меня есть опыт, который я смогла использовать. В этих матчах видно, как всё выравнивается… Я рада, что смогла преодолеть то, что пришло ко мне сегодня», – приводит слова Свёнтек The Tennis Letter.

Отметим, что в следующем круге Свёнтек встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Его общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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