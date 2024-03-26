Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Майами, где сразится с Путинцевой
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
В матче четвёртого круга Азаренко (27) со счётом 7:5, 6:1 обыграла 30-й номер рейтинга WTA представительницу Великобритании Кэйти Бултер (24).
Майами (ж). 4-й круг
25 марта 2024, понедельник. 22:35 МСК
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|1
Кэйти Бултер
К. Бултер
Встреча Азаренко с Бултер продлилась 1 час и 47 минут. Азаренко пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Бултер ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
За выход в полуфинал Майами Азаренко сразится с 68-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой.
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