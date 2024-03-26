Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Майами, где сразится с Путинцевой

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче четвёртого круга Азаренко (27) со счётом 7:5, 6:1 обыграла 30-й номер рейтинга WTA представительницу Великобритании Кэйти Бултер (24).

Встреча Азаренко с Бултер продлилась 1 час и 47 минут. Азаренко пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Бултер ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в полуфинал Майами Азаренко сразится с 68-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой.