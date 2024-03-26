Даниил Медведев одержал 350-ю победу в карьере

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев одержал юбилейную 350-ю победу в спортивной карьере. Знаковое событие выпало на матч четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором Даниил встретился с представителем Германии Домиником Кёпфером (50-й в рейтинге ATP). Медведев обыграл немецкого теннисиста со счётом 7:6, 6:0.

Российский теннисист стал четвёртым игроком тура, преодолевшим данную отметку, среди игроков рождённых с начала 1990 года. Он пополнил список, в котором уже состоят Григор Димитров (430 побед), Александр Зверев (410) и Милош Раонич (380).

Медведев в четвертьфинале «Мастерса» сыграет с победителем встречи между норвежским теннисистом Каспером Руудом и представителем Чили Николасом Харри.