Рыбакина: в матче с Азаренко физически легче не будет, мне стало тяжело восстанавливаться

Четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина в преддверии полуфинального матча турнира WTA-1000 в Майами (США) с белоруской Викторией Азаренко рассказала о проблемах с восстановлением после игр.
«Я не думаю, что в игре с Азаренко будет легче физически, потому что с каждым матчем я всё ближе к возвращению в форму, но в то же время восстанавливаться стало тяжело. Конечно, трудные матчи помогают в долгосрочной перспективе, но восстановление проходит непросто, даже когда есть дополнительный день отдыха. После матча накануне я почувствовала боль в ноге. Я стараюсь перетерпеть эти неприятные мышечные боли. Самое главное сейчас — это восстановление. Надеюсь, что почувствую себя лучше», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.
Напомним, в четвертьфинале турнира в Майами Рыбакина обыграла греческую теннисистку Марию Саккари.
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