Дель Потро — о величайшем игроке: если Новак выиграет ещё пару ТБШ, дискуссии не будет

Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро высказался на тему того, кто является величайшим теннисистом в истории.

«Каждый из них (Федерер, Надаль и Джокович. — Прим. «Чемпионата») был лучшим в истории в разное время. В период с 2006 по 2009 год Роджер был непобедим, но если мы говорим о грунте, то лучший, безусловно, Рафа.

У Новака ещё всё впереди, он уже выиграл больше титулов, чем они, однако его звание всё ещё под вопросом. Думаю, если он выиграет ещё парочку турниров «Большого шлема», то дискуссии больше не будет, сколько бы ни было поклонников Роджера и Рафы», — приводит слова дель Потро портал Tennis365.

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