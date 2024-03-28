Екатерина Александрова — Джессика Пегула: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Майами
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Сегодня, 28 марта, 16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сразится с пятым номером рейтинга WTA американкой Джессикой Пегулой за выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Данный поединок поставлен третьим запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 2:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова – Джессика Пегула в четвертьфинале турнира в Майами.
Майами (ж). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
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Джессика Пегула
Д. Пегула
По личным встречам Пегула идёт впереди со счётом 1-0. Джессика одержала победу над Александровой в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) со счётом 6:2, 6:4. Это было в 2021 году.
Действующей победительницей турнира в Майами является чешка Петра Квитова.
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