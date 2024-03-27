10 топ-событий четверга: «Магнитка» — «Спартак», «Локо» — «Авангард» и ЦСКА — «Зенит»

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Посмотреть все события 28 марта в Матч-центре
- 🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА
- 🎾 2:00*: Екатерина Александрова (Россия, 14) — Джессика Пегула (США, 5), Майами, 1/4 финала
- 🏒 2:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🎾 3:30*: Николас Харри (Чили, 22) — Даниил Медведев (Россия, 3), Майами, 1/4 финала
- 🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА
- 🎯 9:00: Биатлон, чемпионат России — 2024, смешанная эстафета
- 🎯 12:00: Биатлон, чемпионат России — 2024, одиночная смешанная эстафета
- 🏒 17:00: «Металлург» Мг — «Спартак», КХЛ — плей-офф, 1/4 финала
- 🏒 19:30: «Локомотив» — «Авангард», КХЛ — плей-офф, 1/4 финала
- 🏀 20:00: ЦСКА — «Зенит», Единая лига, группа А
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Время в материале указано по Москве.
🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: хозяева на ходу, «воинам» удастся победить?
Лишь «Сакраменто Кингз» удалось усмирить «Орландо Мэджик». Ранее клуб из Флориды победил в пяти матчах кряду, а всего уступил лишь в четырёх встречах из последних 15 сыгранных. «Голден Стэйт Уорриорз» такими результатами похвастаться не может, потому что чередует победы с поражениями. При этом «воинам» предстоит провести второй матч за два дня, что крайне непросто. Ранее в сезоне подопечные Стива Керра обыгрывали «Орландо» (121:115), закрепит ли коллектив во главе со Стефеном Карри свой успех?
🎾 2:00*: Екатерина Александрова (Россия, 14) — Джессика Пегула (США, 5), Майами, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: справился ли Александрова со вторым игроком топ-5 подряд?
Екатерина Александрова удивила теннисный мир, выбив в четвёртом круге супертурнира в Майами первую ракетку мира Игу Свёнтек. Теперь россиянке предстоит помериться силами с ещё одной представительницей топ-5 — американкой Джессикой Пегулой. Девушки ранее играли однажды — в Риме-2021 сильнее была Пегула. Победительница нового матча сразится в полуфинале с кем-то из пары Каролин Гарсия — Даниэль Коллинз.
🏒 2:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: станет ли матч репетицией первого раунда?
Плей-офф в Атлантическом дивизионе при любом исходе регулярки получится мощным. Прямо сейчас за первое место там (и за первое место в лиге в целом) борются «Бостон» и «Флорида» – и парочка «Тампы» и «Торонто» будет играть с ними в первом раунде. Мы увидим матч двух команд, которым уже вроде бы предрекли спад, но они всё ещё остаются на плаву.
🎾 3:30*: Николас Харри (Чили, 22) — Даниил Медведев (Россия, 3), Майами, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: доберётся ли Медведев до полуфинала?
Россиянин Даниил Медведев уверенно продвигается по сетке «Мастерса» в Майами. В четвертьфинале в соперники ему достался крепкий чилиец Николас Харри. Теннисисты ранее встречались довольно давно — в Барселоне-2019, и тогда успех праздновал Медведев. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Томаш Махач — Янник Синнер.
🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: чемпион НБА отомстит за недавнее обидное поражение?
Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» – лидер Западной конференции с 51 победой при 21 поражении. При этом команда во главе с Николой Йокичем победила в четырёх матчах кряду – находится в отменной форме. «Финикс Санз» в последнем матче уступил «Сан-Антонио» – худшему клубу Запада по результатам. Теперь же «солнечные» захотят реабилитироваться за такое поражение. Хотя и у «самородков» есть повод для мотивации – «Финикс» в последнем очном матче обыграл «Денвер» в овертайме со счётом 117:107. Кто же в итоге выиграет?
🎯 9:00: Биатлон, чемпионат России — 2024, смешанная эстафета
Интрига: повторит ли успех Спартакиады сборная Свердловской области?
Сборная Свердловской области была безоговорочным фаворитом смешанной эстафеты на Спартакиаде сильнейших — 2024. Так будет и сейчас. Но за поражение в Златоусте на родной земле захочется реабилитироваться Тюменской области. Лидер команды Александр Логинов в ударе. Подсобят ли ему в этом партнёры?
🎯 12:00: Биатлон, чемпионат России — 2024, одиночная смешанная эстафета
Интрига: завоюет ли очередное золото ЧР Виктория Сливко?
Виктория Сливко — одна из самых заметных персон в российском биатлоне. Она уже стала героиней спринта, совершив благородный жест. Для продолжения праздника не хватает командного золота. В этом ей постарается помочь Евгений Гараничев. Состав — бомба!
🏒 17:00: «Металлург» Мг — «Спартак», КХЛ — плей-офф, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: поддержит ли «Магнитка» уральский прорыв?
«Трактор» и «Автомобилист» уже ждут своих соперников по полуфиналу, но наверняка не против сыграть друг с другом. В Екатеринбург поедет кто-то из пары «Металлурга» и «Спартака». Красно-белые выиграли два домашних матча после довольно бледной игры на Урале и моментами выглядели так, как будто снова обрели свой стиль из регулярного сезона. Как любят говорить тренеры, теперь эта серия идëт до двух побед.
🏒 19:30: «Локомотив» — «Авангард», КХЛ — плей-офф, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: выйдет ли «Локомотив» в свой первый полуфинал за семь лет?
Смена тренера «Авангарда» посреди плей-офф казалась безумием, однако прямо сейчас Сергей Звягин выиграл два матча из трёх. Правда, сложно сказать, что «Авангард» доминировал в этих матчах: омичи выбрали крайне осторожную тактику, а в недавней омской игре успешно реализовали большинство и добавили в нужный момент. Звягину нужно выиграть его две встречи, и одного лишь терпения против такого соперника вряд ли хватит.
🏀 20:00: ЦСКА — «Зенит», Единая лига, группа А
Интрига: сине-бело-голубые уже обыгрывали армейцев дома, сумеют ли на выезде?
Последняя часть регулярного чемпионата выдалась для ЦСКА невероятно тяжёлой. Команда под руководством Эмила Райковича проиграла четыре матча – антирекорд клуба в Единой лиге ВТБ, при этом в последней игре дома уступила «Енисею». «Зенит» же с начала второго этапа уступил лишь раз – действующему чемпиону турнира УНИКСу. При этом сине-бело-голубые 1 марта уже спокойно победили армейцев на домашнем паркете (81:71). ЦСКА не в лучшей форме, а «Зенит» может сократить отставание в таблице от московского клуба. Матч обещает быть жарким.