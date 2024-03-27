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Расписание спортивных матчей 28 марта 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

10 топ-событий четверга: «Магнитка» — «Спартак», «Локо» — «Авангард» и ЦСКА — «Зенит»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 28 марта
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За чем следить 28 марта в спорте: много ярких вывесок, включая матч Даниила Медведева, сражения на чемпионате России по биатлону, НБА и НХЛ.

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: хозяева на ходу, «воинам» удастся победить?

Лишь «Сакраменто Кингз» удалось усмирить «Орландо Мэджик». Ранее клуб из Флориды победил в пяти матчах кряду, а всего уступил лишь в четырёх встречах из последних 15 сыгранных. «Голден Стэйт Уорриорз» такими результатами похвастаться не может, потому что чередует победы с поражениями. При этом «воинам» предстоит провести второй матч за два дня, что крайне непросто. Ранее в сезоне подопечные Стива Керра обыгрывали «Орландо» (121:115), закрепит ли коллектив во главе со Стефеном Карри свой успех?

У Карри в «Голден Стэйт» проблемы?
«Мы 15 лет взваливали бремя на его плечи». Почему «Уорриорз» сократили минуты Стефа Карри?
«Мы 15 лет взваливали бремя на его плечи». Почему «Уорриорз» сократили минуты Стефа Карри?

🎾 2:00*: Екатерина Александрова (Россия, 14) — Джессика Пегула (США, 5), Майами, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (ж). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Интрига: справился ли Александрова со вторым игроком топ-5 подряд?

Екатерина Александрова удивила теннисный мир, выбив в четвёртом круге супертурнира в Майами первую ракетку мира Игу Свёнтек. Теперь россиянке предстоит помериться силами с ещё одной представительницей топ-5 — американкой Джессикой Пегулой. Девушки ранее играли однажды — в Риме-2021 сильнее была Пегула. Победительница нового матча сразится в полуфинале с кем-то из пары Каролин Гарсия — Даниэль Коллинз.

Екатерина удивила теннисный мир в четвертьфинале Майами:
Александрова сенсационно обыграла первую ракетку мира! Победная серия Свёнтек закончилась
Александрова сенсационно обыграла первую ракетку мира! Победная серия Свёнтек закончилась

🏒 2:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: станет ли матч репетицией первого раунда?

Плей-офф в Атлантическом дивизионе при любом исходе регулярки получится мощным. Прямо сейчас за первое место там (и за первое место в лиге в целом) борются «Бостон» и «Флорида» – и парочка «Тампы» и «Торонто» будет играть с ними в первом раунде. Мы увидим матч двух команд, которым уже вроде бы предрекли спад, но они всё ещё остаются на плаву.

Главная восточная интрига:
Настало время X. Как Овечкину и его «Вашингтону» выйти в плей-офф НХЛ?
Настало время X. Как Овечкину и его «Вашингтону» выйти в плей-офф НХЛ?

🎾 3:30*: Николас Харри (Чили, 22) — Даниил Медведев (Россия, 3), Майами, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 03:30 МСК
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: доберётся ли Медведев до полуфинала?

Россиянин Даниил Медведев уверенно продвигается по сетке «Мастерса» в Майами. В четвертьфинале в соперники ему достался крепкий чилиец Николас Харри. Теннисисты ранее встречались довольно давно — в Барселоне-2019, и тогда успех праздновал Медведев. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Томаш Махач — Янник Синнер.

Даниил уверенно продвигается по сетке во Флориде:
350-я победа в карьере! Медведев повесил «баранку» немцу и вышел в четвертьфинал Майами
350-я победа в карьере! Медведев повесил «баранку» немцу и вышел в четвертьфинал Майами

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион НБА отомстит за недавнее обидное поражение?

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» – лидер Западной конференции с 51 победой при 21 поражении. При этом команда во главе с Николой Йокичем победила в четырёх матчах кряду – находится в отменной форме. «Финикс Санз» в последнем матче уступил «Сан-Антонио» – худшему клубу Запада по результатам. Теперь же «солнечные» захотят реабилитироваться за такое поражение. Хотя и у «самородков» есть повод для мотивации – «Финикс» в последнем очном матче обыграл «Денвер» в овертайме со счётом 117:107. Кто же в итоге выиграет?

Брата чемпиона НБА подозревают в мошенничестве:
Брат чемпиона НБА стал объектом расследования со стороны лиги. Всё дело в беттинге
Брат чемпиона НБА стал объектом расследования со стороны лиги. Всё дело в беттинге

🎯 9:00: Биатлон, чемпионат России — 2024, смешанная эстафета

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Смешанная эстафета
28 марта 2024, четверг. 09:00 МСК
Не началось

Интрига: повторит ли успех Спартакиады сборная Свердловской области?

Сборная Свердловской области была безоговорочным фаворитом смешанной эстафеты на Спартакиаде сильнейших — 2024. Так будет и сейчас. Но за поражение в Златоусте на родной земле захочется реабилитироваться Тюменской области. Лидер команды Александр Логинов в ударе. Подсобят ли ему в этом партнёры?

На ЧР в Тюмени зажигаются новые звезды!
«Призовые больше моей месячной зарплаты!» Неожиданный чемпион в российском биатлоне
«Призовые больше моей месячной зарплаты!» Неожиданный чемпион в российском биатлоне

🎯 12:00: Биатлон, чемпионат России — 2024, одиночная смешанная эстафета

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Одиночная смешанная эстафета
28 марта 2024, четверг. 12:00 МСК
Не началось

Интрига: завоюет ли очередное золото ЧР Виктория Сливко?

Виктория Сливко — одна из самых заметных персон в российском биатлоне. Она уже стала героиней спринта, совершив благородный жест. Для продолжения праздника не хватает командного золота. В этом ей постарается помочь Евгений Гараничев. Состав — бомба!

Сливко уже стала героиней домашнего ЧР. Она совершила достойный поступок:
«Надеюсь, мамочка видит это всё». Драма со слезами после первой гонки ЧР-2024 по биатлону
«Надеюсь, мамочка видит это всё». Драма со слезами после первой гонки ЧР-2024 по биатлону

🏒 17:00: «Металлург» Мг — «Спартак», КХЛ — плей-офф, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
28 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поддержит ли «Магнитка» уральский прорыв?

«Трактор» и «Автомобилист» уже ждут своих соперников по полуфиналу, но наверняка не против сыграть друг с другом. В Екатеринбург поедет кто-то из пары «Металлурга» и «Спартака». Красно-белые выиграли два домашних матча после довольно бледной игры на Урале и моментами выглядели так, как будто снова обрели свой стиль из регулярного сезона. Как любят говорить тренеры, теперь эта серия идëт до двух побед.

Яркий спич Андрея Разина:
Разин – о решении КХЛ по переносу: для чего мы жопу рвали и занимали первое место?

🏒 19:30: «Локомотив» — «Авангард», КХЛ — плей-офф, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
28 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли «Локомотив» в свой первый полуфинал за семь лет?

Смена тренера «Авангарда» посреди плей-офф казалась безумием, однако прямо сейчас Сергей Звягин выиграл два матча из трёх. Правда, сложно сказать, что «Авангард» доминировал в этих матчах: омичи выбрали крайне осторожную тактику, а в недавней омской игре успешно реализовали большинство и добавили в нужный момент. Звягину нужно выиграть его две встречи, и одного лишь терпения против такого соперника вряд ли хватит.

🏀 20:00: ЦСКА — «Зенит», Единая лига, группа А

Единая лига ВТБ . Группа А
28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сине-бело-голубые уже обыгрывали армейцев дома, сумеют ли на выезде?

Последняя часть регулярного чемпионата выдалась для ЦСКА невероятно тяжёлой. Команда под руководством Эмила Райковича проиграла четыре матча – антирекорд клуба в Единой лиге ВТБ, при этом в последней игре дома уступила «Енисею». «Зенит» же с начала второго этапа уступил лишь раз – действующему чемпиону турнира УНИКСу. При этом сине-бело-голубые 1 марта уже спокойно победили армейцев на домашнем паркете (81:71). ЦСКА не в лучшей форме, а «Зенит» может сократить отставание в таблице от московского клуба. Матч обещает быть жарким.

Анализ крупного матча Единой лиги:
«Локо» остудил пыл лидера Единой лиги. УНИКС пытался, но краснодарцев было не остановить!
«Локо» остудил пыл лидера Единой лиги. УНИКС пытался, но краснодарцев было не остановить!

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