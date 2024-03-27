10 топ-событий четверга: «Магнитка» — «Спартак», «Локо» — «Авангард» и ЦСКА — «Зенит»

За чем следить 28 марта в спорте: много ярких вывесок, включая матч Даниила Медведева, сражения на чемпионате России по биатлону, НБА и НХЛ.

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК Орландо Мэджик Орландо Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: хозяева на ходу, «воинам» удастся победить?

Лишь «Сакраменто Кингз» удалось усмирить «Орландо Мэджик». Ранее клуб из Флориды победил в пяти матчах кряду, а всего уступил лишь в четырёх встречах из последних 15 сыгранных. «Голден Стэйт Уорриорз» такими результатами похвастаться не может, потому что чередует победы с поражениями. При этом «воинам» предстоит провести второй матч за два дня, что крайне непросто. Ранее в сезоне подопечные Стива Керра обыгрывали «Орландо» (121:115), закрепит ли коллектив во главе со Стефеном Карри свой успех?

🎾 2:00*: Екатерина Александрова (Россия, 14) — Джессика Пегула (США, 5), Майами, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справился ли Александрова со вторым игроком топ-5 подряд?

Екатерина Александрова удивила теннисный мир, выбив в четвёртом круге супертурнира в Майами первую ракетку мира Игу Свёнтек. Теперь россиянке предстоит помериться силами с ещё одной представительницей топ-5 — американкой Джессикой Пегулой. Девушки ранее играли однажды — в Риме-2021 сильнее была Пегула. Победительница нового матча сразится в полуфинале с кем-то из пары Каролин Гарсия — Даниэль Коллинз.

🏒 2:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: станет ли матч репетицией первого раунда?

Плей-офф в Атлантическом дивизионе при любом исходе регулярки получится мощным. Прямо сейчас за первое место там (и за первое место в лиге в целом) борются «Бостон» и «Флорида» – и парочка «Тампы» и «Торонто» будет играть с ними в первом раунде. Мы увидим матч двух команд, которым уже вроде бы предрекли спад, но они всё ещё остаются на плаву.

🎾 3:30*: Николас Харри (Чили, 22) — Даниил Медведев (Россия, 3), Майами, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Медведев до полуфинала?

Россиянин Даниил Медведев уверенно продвигается по сетке «Мастерса» в Майами. В четвертьфинале в соперники ему достался крепкий чилиец Николас Харри. Теннисисты ранее встречались довольно давно — в Барселоне-2019, и тогда успех праздновал Медведев. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Томаш Махач — Янник Синнер.

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 28 марта 2024, четверг. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чемпион НБА отомстит за недавнее обидное поражение?

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» – лидер Западной конференции с 51 победой при 21 поражении. При этом команда во главе с Николой Йокичем победила в четырёх матчах кряду – находится в отменной форме. «Финикс Санз» в последнем матче уступил «Сан-Антонио» – худшему клубу Запада по результатам. Теперь же «солнечные» захотят реабилитироваться за такое поражение. Хотя и у «самородков» есть повод для мотивации – «Финикс» в последнем очном матче обыграл «Денвер» в овертайме со счётом 117:107. Кто же в итоге выиграет?

🎯 9:00: Биатлон, чемпионат России — 2024, смешанная эстафета

Интрига: повторит ли успех Спартакиады сборная Свердловской области?

Сборная Свердловской области была безоговорочным фаворитом смешанной эстафеты на Спартакиаде сильнейших — 2024. Так будет и сейчас. Но за поражение в Златоусте на родной земле захочется реабилитироваться Тюменской области. Лидер команды Александр Логинов в ударе. Подсобят ли ему в этом партнёры?

🎯 12:00: Биатлон, чемпионат России — 2024, одиночная смешанная эстафета

Интрига: завоюет ли очередное золото ЧР Виктория Сливко?

Виктория Сливко — одна из самых заметных персон в российском биатлоне. Она уже стала героиней спринта, совершив благородный жест. Для продолжения праздника не хватает командного золота. В этом ей постарается помочь Евгений Гараничев. Состав — бомба!

🏒 17:00: «Металлург» Мг — «Спартак», КХЛ — плей-офф, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: поддержит ли «Магнитка» уральский прорыв?

«Трактор» и «Автомобилист» уже ждут своих соперников по полуфиналу, но наверняка не против сыграть друг с другом. В Екатеринбург поедет кто-то из пары «Металлурга» и «Спартака». Красно-белые выиграли два домашних матча после довольно бледной игры на Урале и моментами выглядели так, как будто снова обрели свой стиль из регулярного сезона. Как любят говорить тренеры, теперь эта серия идëт до двух побед.

🏒 19:30: «Локомотив» — «Авангард», КХЛ — плей-офф, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выйдет ли «Локомотив» в свой первый полуфинал за семь лет?

Смена тренера «Авангарда» посреди плей-офф казалась безумием, однако прямо сейчас Сергей Звягин выиграл два матча из трёх. Правда, сложно сказать, что «Авангард» доминировал в этих матчах: омичи выбрали крайне осторожную тактику, а в недавней омской игре успешно реализовали большинство и добавили в нужный момент. Звягину нужно выиграть его две встречи, и одного лишь терпения против такого соперника вряд ли хватит.

🏀 20:00: ЦСКА — «Зенит», Единая лига, группа А

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сине-бело-голубые уже обыгрывали армейцев дома, сумеют ли на выезде?

Последняя часть регулярного чемпионата выдалась для ЦСКА невероятно тяжёлой. Команда под руководством Эмила Райковича проиграла четыре матча – антирекорд клуба в Единой лиге ВТБ, при этом в последней игре дома уступила «Енисею». «Зенит» же с начала второго этапа уступил лишь раз – действующему чемпиону турнира УНИКСу. При этом сине-бело-голубые 1 марта уже спокойно победили армейцев на домашнем паркете (81:71). ЦСКА не в лучшей форме, а «Зенит» может сократить отставание в таблице от московского клуба. Матч обещает быть жарким.

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