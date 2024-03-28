Селиваненко: Александрова поймала свою игру и получает от неё удовольствие

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе 16-й ракетки мира россиянки Екатерины Александровой над пятой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Александровой.

«Александрова одержала ещё одну победу над игроком первой десятки в красивом напряжённом матче. Видно, что Екатерина поймала свою игру и получает от неё удовольствие», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

В полуфинале соревнований в Майами Александрова встретится с 53-й ракеткой мира представительницей США Даниэль Коллинз. Матч состоится в ночь с 28 на 29 марта. Турнир в Майами завершится 30 марта.