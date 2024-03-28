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Селиваненко: Александрова поймала свою игру и получает от неё удовольствие

Селиваненко: Александрова поймала свою игру и получает от неё удовольствие
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе 16-й ракетки мира россиянки Екатерины Александровой над пятой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Александровой.

«Александрова одержала ещё одну победу над игроком первой десятки в красивом напряжённом матче. Видно, что Екатерина поймала свою игру и получает от неё удовольствие», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

В полуфинале соревнований в Майами Александрова встретится с 53-й ракеткой мира представительницей США Даниэль Коллинз. Матч состоится в ночь с 28 на 29 марта. Турнир в Майами завершится 30 марта.

Майами (ж). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 02:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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