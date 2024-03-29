Коллинз: в детстве папа говорил, что поеду на турнир в Майами, только если буду там играть

Американская теннисистка Даниэль Коллинз, 53-я ракетка мира, рассказала о своём отношении к турниру категории WTA-1000 в Майами (США).

«Всё очень по-особенному здесь, потому что я в родном штате. В детстве я очень хотела побывать на этом турнире, но папа говорил: «Ты поедешь, только если будешь там играть». Так что пришлось сюда попасть. Я здорово выступала здесь пару лет, но этот раз действительно самый запоминающийся», — рассказала спортсменка на пресс-конференции после выхода в финал соревнований.

Напомним, именно в Майами на этой неделе Коллинз впервые вышла в финал турнира категории WTA-1000. За титул спортсменка поборется с четвёртой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной. Матч пройдёт в субботу, 30 марта, вечером.