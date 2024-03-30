Видео: Серена Уильямс эмоционально поддерживает Григора Димитрова с трибун в Майами

Сегодня, 30 марта, утром завершился матч полуфинала «Мастерса» в Майами, в котором болгарский теннисист Григор Димитров, 12-я ракетка мира, в трёх сетах обыграл пятую ракетку мира из Германии Александра Зверева. Встреча спортсменов завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 4:6.

С трибун за борьбой Димитрова и Зверева наблюдала 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» из США Серена Уильямс, которая эмоционально поддерживала болгарского теннисиста по ходу матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, в этом матче Григор Димитров обыграл Александра Зверева впервые с 2014 года. В финале турнира спортсмен встретится с третьей ракеткой мира из Италии Янником Синнером.