Вихлянцева оценила шансы Димитрова в борьбе с Синнером за титул в Майами

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, бывшая 54-я ракетка мира, поделилась мнением об исходе финала «Мастерса» в Майами (США), в котором встретятся Янник Синнер (Италия, 3) и Григор Димитров (Болгария, 12).

«Янник Синнер одержал лёгкую победу над Даниилом Медведевым в полуфинале Майами и без проблем вышел в решающую стадию турнира. Наверное, все догадывались, что именно итальянец будет бороться за титул на этом «Мастерсе». На других соревнованиях Синнер сейчас также относится к числу фаворитов. Во многих аспектах Янник в данный момент даже опережает Карлоса Алькараса.

Григор Димитров неожиданно пробился в финал Майами. Впервые за несколько лет болгарин вернется в топ-10 рейтинга ATP. Все фанаты Димитрова рады тому, что он набирает сейчас ту форму, которую показывал 5-7 лет назад. Считаю, что в решающем матче Майами будет упорная борьба, но всё же склоняюсь к тому, что молодость Синнера, а также его качество игры помогут ему одержать итоговую победу», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.