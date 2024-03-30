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Димитров стал третьим игроком в истории из тех, кто дольше всех ждал возвращения в топ-10

12-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров стал третьим игроком в истории из тех, кто дольше всех ждал возвращения в топ-10 мирового рейтинга ATP. Последний раз Димитров занимал место в десятке в 2018 году. Таким образом, спортсмен провёл вне топ-10 260 недель.

На первом месте находится французский теннисист Жиль Симон (308 недель — с 2009 по 2015 год).

Второе место занимает испанский спортсмен Альберт Коста (264 недели — с 1997 по 2002 год).

На четвёртом месте находится ныне действующий игрок Гаэль Монфис из Франции, который находился в топ-10 в 2011 году, а потом снова сумел достичь этого результата в 2016 году, спустя 252 недели.

Пятое место занимает победитель трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде швейцарец Стэн Вавринка (239 недели — с 2008 по 2013 год).

Напомним, сегодня, 30 марта, Григор Димитров обыграл Александра Зверева в полуфинале теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами. Благодаря этой победе он вернётся в топ-10 мирового рейтинга.

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