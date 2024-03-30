Димитров — о Серене Уильямс: я сказал, что она поможет мне, если придёт на матч в Майами

12-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о дружбе с известной американской теннисисткой, бывшей первой ракеткой мира и победительницей 23 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, Сереной Уильямс.

Напомним, вчера, 29 марта, американка пришла на мужские полуфиналы турнира категории «Мастерс» в Майами. В вечернем матче Григор Димитров обыграл Александра Зверева со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

«Она всегда знает, что сказать мне. Моя дружба в целом очень много значит для меня. И я очень рад сохранять её с Сереной сквозь года. И, конечно, понимать, что она придёт посмотреть на матч, это очень важно для меня. Я сказал: «Ты очень поможешь мне». Мы чуть-чуть поговорили и перед самим матчем. Она классная. Мы на связи, общаемся почти каждый день. Это настоящая дружба. Мне кажется, это лучшее что есть. Конечно, теннис есть теннис, но я счастлив, что после стольких лет нам удалось стать именно близкими друзьями. Мне очень помогает, что у меня есть человек, с которым, с одной стороны, можно поделиться жизненными размышлениями, идеями, а с другой стороны, этот человек поймёт меня, так как тоже играл в теннис», — сказал Димитров на пресс-конференции после полуфинального матча в Майами.