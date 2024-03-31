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Янник Синнер выиграл 8 сетов подряд на пути к финалу «Мастерса» в Майами

Янник Синнер выиграл 8 сетов подряд на пути к финалу «Мастерса» в Майами
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Сегодня, 31 марта, итальянский теннисист, третья ракетка мира Янник Синнер сыграет с 12-й ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии в финале турнира категории «Мастерс» в Майами (США).

Майами (м). Финал
31 марта 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

На пути к финалу итальянец выиграл 8 сетов подряд, проиграв сет лишь в третьем круге против 25-й ракетки мира Таллона Грикспура в единственном трёхсетовом поединке.

Путь к финалу Янника Синнера:

Второй круг: Янник Синнер — Андреа Вавассори (Q) — 6:3, 6:4
Третий круг: Янник Синнер — Таллон Грикспур (25) — 5:7, 7:5, 6:1
Четвёртый круг: Янник Синнер — Кристофер О’Коннелл — 6:4, 6:3
Четвертьфинал: Янник Синнер — Томаш Махач — 6:4, 6:2
Полуфинал: Янник Синнер — Даниил Медведев (3) — 6:1, 6:2

Напомним, в очных противостояниях с Димитровым Синнер ведёт со счётом 2:1. В 2020-м в Риме сильнее оказался болгарин (4:6, 6:4, 6:4), но в двух прошлогодних поединках побеждал итальянец — в третьем круге Майами (6:3, 6:4) и в четвертьфинале Пекина (6:4, 3:6, 6:2).

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