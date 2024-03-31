Тренер Димитрова: не знаю, как можно наблюдать за игрой Григора без изумления

Тренеры 12-й ракетки мира Григора Димитрова из Болгарии высказались об игре своего подопечного на турнире категории «Мастерс» в Майами (США). Напомним, Димитров дошёл до финала и сегодня, 31 марта, имеет возможность побороться за титул с третьей ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером.

«Как можно наблюдать за его игрой без изумления? За ним приятно смотреть, также у него прекрасный теннис. Мы всегда говорили, что Григору надо найти баланс в игре, и, если он вышел в финал в Майами, мы можем сказать, что это удается. Обладать таким количеством технических возможностей, какие есть у Григора, это тяжелее, чем вы думаете. С одной стороны, надо стремиться упрощать игру и одновременно не забывать про свои скиллы и особенности. У него есть дар, и он должен его использовать. Мы заставляем его отказаться от раздумий по поводу того, что делать в той или иной ситуации, и исполнять все действия автоматически», — приводит слова Дани Валверду, тренера Димитрова, L’Équipe.

«Очевидно, что мне очень приятно смотреть на его игру на этом турнире. Однако мне также в целом очень приятно работать с кем-то по типу Григора, у кого столько возможностей для игры. На самом деле, о чем бы я его ни попросил, что бы не говорил, есть шанс, что он сможет всё это применить. Это, конечно, делает наше приключение на турнире более увлекательным», — добавил Джейми Дельгадо, второй тренер Димитрова.