Грачёва и Савилл квалифицировались в основную сетку турнира WTA-500 в Чарльстоне

Экс-россиянка, ныне представляющая Францию, Варвара Грачёва, 83-я ракетка мира, прошла квалификацию и выступит в основной сетке грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В финале отборочного этапа спортсменка, которая была первой сеяной квалификации, обыграла американку Юсью Арконаду. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Также в основу Чарльстона отобралась и другая теннисистка, родившаяся в России, представительница Австралии Дарья Савилл, 110-я ракетка мира. Она в финале квалификации обыграла 143-ю ракетку мира из Великобритании Хитер Уотсон. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2.

Напомним, турнир в Чарльстоне пройдёт с 1 по 7 апреля. Его действующей чемпионкой является туниска Онс Жабер.