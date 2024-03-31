Димитров: смотреть на игру Синнера — удовольствие. Играть с ним — точно нет

Болгарский теннисист Григор Димитров, 12-я ракетка мира, оценил своё выступление на «Мастерсе» в Майами (США), в финале которого спортсмен в двух сетах проиграл третьей ракетке мира из Италии Яннику Синнеру, а также отметил уровень игры соперника.

«Янник, начну с поздравления тебя и твоей команды. Ты был исключительным на протяжении всего года. Такой потрясающий теннис, невероятная игра… Смотреть — одно удовольствие, но играть — точно нет (смеётся).

Этот турнир всегда был для меня трудным. В этом году я был настолько полон решимости добиться успеха, что почти преуспел. Играть перед зрителями здесь — особенное событие. Я очень и очень благодарен. Когда я смотрю на свою команду поддержки, я чувствую себя победителем. Спасибо вам всем, я вас очень люблю», — сказал Димитров в речи на церемонии награждения.