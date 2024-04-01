Синнер — Димитрову: очень здорово видеть, что ты снова играешь на высоком уровне

Итальянский теннисист Янник Синнер после своей победы на «Мастерсе» в Майами (США) обратился к своему сопернику по финалу — 12-й ракетке мира из Болгарии Григору Димитрову.

«Григор, очень здорово видеть, что ты снова играешь на высоком уровне. Ты очень много работал, иногда мы тренировались вместе в Монако. Очень приятно не только играть с тобой, но и разговаривать с тобой, учиться у тебя. Спасибо. За тобой стоит невероятная команда, которая приложила немало усилий для достижения этого результата. Поздравляю вас, ребята!» — сказал спортсмен в речи на церемонии награждения.

Напомним, после выхода в финал турнира в Майами Григор Димитров впервые с 2018 года вернулся в топ-10 рейтинга ATP и стал девятой ракеткой мира.