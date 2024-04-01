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Димитров: смогу стать проблемой для игроков из топ-10 рейтинга ATP

Димитров: смогу стать проблемой для игроков из топ-10 рейтинга ATP
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Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал возвращение в топ-10 рейтинга ATP после успешного выступления на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).

«Моё возвращение в топ-10 рейтинга — это, прежде всего, результат тех побед, которые мне удалось одержать. И речь не только о Майами. Это результат работы на протяжении последних 6-8 месяцев. Конечно, я очень рад этому. Интересно посмотреть, удастся ли мне усложнить жизнь другим теннисистам из топ-10. Думаю, медленно, но верно я смогу стать для них проблемой», — сказал Димитров на пресс-конференции.

Напомним, Димитров дошёл до финала «Мастерса» в Майами, где проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнер. После турнира Димитров поднялся с 12-е на 9-е место в мировом рейтинге, а Синнер стал второй ракеткой мира.

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