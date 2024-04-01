Синнер подшутил над журналистом во время пресс-конференции после победы над Димитровым

Чемпион Australian Open — 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер подшутил над журналистом во время пресс-конференции после победы в финале «Мастерса» в Майами над болгарином Григором Димитровым.

После завершения церемонии вручения трофеев Синнер отправился на пресс-конференцию. Во время пресс-конференции один из журналистов спросил итальянца, что он считает более важным: выиграть свой первый титул на «Мастерсе» в Майами после двух финалов (в 2021 и 2023 годах) или стать первой ракеткой мира.

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Журналист: Янник, ещё раз поздравляю. Что для вас важнее: первый титул в Майами после двух финалов или то, что завтра вы станете первой ракеткой мира?

Синнер: Разве первой?

Журналист: Извините, второй.

Синнер: Невынужденная ошибка (смеётся).

Напомним, в финальном матче «Мастерса» в Майами Янник Синнер обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу итальянского спортсмена. Благодаря этой победе Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP.