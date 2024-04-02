Димитров: мама говорила, что прежде чем стать чемпионом, нужно стать хорошим человеком

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал об отношении к теннису и совете от мамы.

«Я хочу поблагодарить себя за работу, которую проделал, за дисциплину, за тяжёлые часы, которые провёл, преодолевая душевные муки. За всё, что осталось за пределами корта. Необходимо признавать эти вещи, дорожить ими. Это делает тебя лучше. Моя мама всегда говорила, что прежде чем стать великим чемпионом, нужно стать хорошим человеком. Это то, на чём я был сосредоточен с самого детства. В какой-то момент все трофеи померкли по сравнению с тем, что ещё есть в жизни. Думаю, сейчас мы все играем в теннис и живём своей мечтой. Это всего лишь маленький отрезок жизни, дальше будет всё по-другому. Поэтому я учавствую в своей собственной гонке», — сказала Димитров на пресс-конференции.