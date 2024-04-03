«Сила семьи». Новак Джокович показал, как тренируется вместе с женой и детьми

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях видео, на котором вместе с семьёй – супругой Еленой, сыном Стефаном и дочкой Тарой – занимается спортом на стадионе.

«Сила семьи как ни у кого другого», — подписал видео Джокович.

Напомним, Джокович неудачно провёл серию американских турниров на хард-кортах. На турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Новак сенсационно проиграл лаки-лузеру в третьем круге. Серб потерпел поражение от 123-й ракетки мира 20-летнего итальянца Луки Нарди. После этого Джокович принял решение не играть в Майами (США). Новак обосновал это тем, что пытается «найти баланс между личным и профессиональным графиками».

36-летний Джокович начнёт грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.