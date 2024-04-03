Павел Котов пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марракеше, обыграв сеяного
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68-я ракетка мира, 25-летний российский теннисист Павел Котов пробился в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко).
В матче второго круга Котов со счётом 6:1, 7:6 (7:5) обыграл 63-ю ракетку мира, 21-летнего представителя Италии Флавио Коболли (8).
Марракеш. 2-й круг
03 апреля 2024, среда. 16:50 МСК
68
Павел Котов
П. Котов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
63
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Встреча Котова с Коболли продлилась 1 час и 58 минут. Котов в её рамках один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Коболли четыре эйса, четыре двойные ошибки и семь нереализованных брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал турнира в Марракеше Котов сразится с победителем матча Ласло Джере (Сербия, 1) — Фабио Фоньини (Италия, Q).
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