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Павел Котов пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марракеше, обыграв сеяного

Павел Котов пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марракеше, обыграв сеяного
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68-я ракетка мира, 25-летний российский теннисист Павел Котов пробился в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко).

В матче второго круга Котов со счётом 6:1, 7:6 (7:5) обыграл 63-ю ракетку мира, 21-летнего представителя Италии Флавио Коболли (8).

Марракеш. 2-й круг
03 апреля 2024, среда. 16:50 МСК
Павел Котов
68
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 5
         
Флавио Коболли
63
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Встреча Котова с Коболли продлилась 1 час и 58 минут. Котов в её рамках один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Коболли четыре эйса, четыре двойные ошибки и семь нереализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира в Марракеше Котов сразится с победителем матча Ласло Джере (Сербия, 1) — Фабио Фоньини (Италия, Q).

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