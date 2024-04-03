Маттео Берреттини пробился в четвертьфинал турнира в Марракеше, где сразится с Сонего

Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини пробился в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко).

В матче второго круга Берреттини, в данный момент занимающий 135-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:4, 4:6, 6:3 обыграл 73-ю ракетку мира представителя Испании Хауме Мунара.

Встреча Берреттини с Мунаром продлилась 2 часа и 22 минуты. Маттео восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Мунара пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Марракеша Берреттини сразится с 61-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Сонего (4).