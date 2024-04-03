Маттео Берреттини пробился в четвертьфинал турнира в Марракеше, где сразится с Сонего
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Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини пробился в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко).
В матче второго круга Берреттини, в данный момент занимающий 135-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:4, 4:6, 6:3 обыграл 73-ю ракетку мира представителя Испании Хауме Мунара.
Марракеш. 2-й круг
03 апреля 2024, среда. 19:05 МСК
135
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|4
|6
|
|6
|3
73
Хауме Мунар
Х. Мунар
Встреча Берреттини с Мунаром продлилась 2 часа и 22 минуты. Маттео восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Мунара пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в полуфинал Марракеша Берреттини сразится с 61-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Сонего (4).
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