Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Даниил Медведев отдыхает с дочкой Алисой на пляже

Видео: Даниил Медведев отдыхает с дочкой Алисой на пляже
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях милое видео, на котором отдыхает с дочкой Алисой на пляже. Медведев и его супруга Дарья стали родителями в октябре 2022 года.

Напомним, в Майами (США) Медведев защищал титул турнира серии «Мастерс». Даниил не смог полностью сохранить завоёванные в прошлом году очки, однако дошёл до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону соревнований итальянцу Яннику Синнеру с разгромным счётом 1:6, 2:6. За полуфинал Медведев получил 400 очков против 1000 рейтинговых баллов, набранных в 2023-м за титул.

Медведев планирует начать грунтовый сезон с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.

Материалы по теме
Лучшая теннисистка России — Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 1-й квартал 2024
Лучшая теннисистка России — Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 1-й квартал 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android