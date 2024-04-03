Видео: Даниил Медведев отдыхает с дочкой Алисой на пляже

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях милое видео, на котором отдыхает с дочкой Алисой на пляже. Медведев и его супруга Дарья стали родителями в октябре 2022 года.

Напомним, в Майами (США) Медведев защищал титул турнира серии «Мастерс». Даниил не смог полностью сохранить завоёванные в прошлом году очки, однако дошёл до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону соревнований итальянцу Яннику Синнеру с разгромным счётом 1:6, 2:6. За полуфинал Медведев получил 400 очков против 1000 рейтинговых баллов, набранных в 2023-м за титул.

Медведев планирует начать грунтовый сезон с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.