Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маттео Берреттини прокомментировал игру с Мунаром на турнире в Марракеше

Маттео Берреттини прокомментировал игру с Мунаром на турнире в Марракеше
Комментарии

Экс-шестая ракетка мира Маттео Берреттини обыграл Хауме Мунара во втором круге турнира АТР-250 в Марракеше со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

«Это теннис. Я очень горжусь тем, что сделал к тому моменту, но в то же время, если слишком много думать о произошедшем, такой матч никогда не выиграешь.

Конечно, я немного себя поругал, но нет лучшего варианта, чем подумать о следующем очке и о пути к победе в матче. Я так и поступил. Простил себя за тот эпизод, двинулся дальше и в конце концов победил»‎, — приводит слова Берреттини официальный сайт АТР.

Напомним, во втором сете спортсмен упустил брейк-пойнт при счёте 3:1.

Эта победа обеспечила Берреттини выход в четвертьфинал турнира, где он встретится с другим итальянцем Лоренцо Сонего.

Материалы по теме
Маттео Берреттини пробился в четвертьфинал турнира в Марракеше, где сразится с Сонего
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android