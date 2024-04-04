Маттео Берреттини прокомментировал игру с Мунаром на турнире в Марракеше

Экс-шестая ракетка мира Маттео Берреттини обыграл Хауме Мунара во втором круге турнира АТР-250 в Марракеше со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

«Это теннис. Я очень горжусь тем, что сделал к тому моменту, но в то же время, если слишком много думать о произошедшем, такой матч никогда не выиграешь.

Конечно, я немного себя поругал, но нет лучшего варианта, чем подумать о следующем очке и о пути к победе в матче. Я так и поступил. Простил себя за тот эпизод, двинулся дальше и в конце концов победил»‎, — приводит слова Берреттини официальный сайт АТР.

Напомним, во втором сете спортсмен упустил брейк-пойнт при счёте 3:1.

Эта победа обеспечила Берреттини выход в четвертьфинал турнира, где он встретится с другим итальянцем Лоренцо Сонего.