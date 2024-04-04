Доминик Тим проиграл Ришару Гаске в матче второго круга турнира в Эшториле

В матче второго круга турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия) австрийский теннисист Доминик Тим потерпел поражение от представителя Франции Ришара Гаске. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу французского спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Гаске в этой встрече трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Тима четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде соревнований в Португалии Гаске сыграет с победителем противостояния Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания). Грунтовый турнир в Эшториле завершится 7 апреля.