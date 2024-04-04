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Доминик Тим проиграл Ришару Гаске в матче второго круга турнира в Эшториле

Доминик Тим проиграл Ришару Гаске в матче второго круга турнира в Эшториле
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В матче второго круга турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия) австрийский теннисист Доминик Тим потерпел поражение от представителя Франции Ришара Гаске. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу французского спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Гаске в этой встрече трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Тима четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Эшторил. 2-й круг
04 апреля 2024, четверг. 14:10 МСК
Ришар Гаске
122
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Доминик Тим
91
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим

В следующем раунде соревнований в Португалии Гаске сыграет с победителем противостояния Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания). Грунтовый турнир в Эшториле завершится 7 апреля.

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