Доминик Тим проиграл Ришару Гаске в матче второго круга турнира в Эшториле
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В матче второго круга турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия) австрийский теннисист Доминик Тим потерпел поражение от представителя Франции Ришара Гаске. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу французского спортсмена.
Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Гаске в этой встрече трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Тима четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
Эшторил. 2-й круг
04 апреля 2024, четверг. 14:10 МСК
122
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 8
|
|6 6
91
Доминик Тим
Д. Тим
В следующем раунде соревнований в Португалии Гаске сыграет с победителем противостояния Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания). Грунтовый турнир в Эшториле завершится 7 апреля.
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