«В таких матчах нечего терять». Аванесян — о победах над теннисистками из топ-15 WTA

Российская теннисистка, 64-я ракетка мира Элина Аванесян рассказала, как ей удаётся побеждать соперниц из топ-15 рейтинга WTA.

«Мне кажется, в таких матчах очень помогает то, что нечего терять. Все эти матчи, которые мне удалось выиграть у топ-игроков, я играла вообще не думая. Просто верила, что всё возможно, и боролась до конца», — сказала Аванесян в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Аванесян одержала четыре победы в четырёх матчах против представительниц топ-15 рейтинга WTA. На «Ролан Гаррос» — 2023 спортсменка одолела 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич. Далее на турнире категории WTA-500 в Берлине Аванесян обыграла 11-ю ракетку мира россиянку Дарью Касаткину. Третью победу над представительницей топ-15 Аванесян одержала во время Australian Open — 2024. В матче второго круга турнира была обыграна греческая теннисистка Мария Саккари. Победа над Онс Жабер на турнире в Майами стала четвёртой для представительницы России.